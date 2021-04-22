Новые жертвы в деле врача-педофила, нападение на сестру академика Чилингарова, нефролог Земченков остается в СИЗО: громкие криминальные новости Петербурга 22 апреля

В четверг, 22 апреля, правоохранительные органы Петербурга сообщили новые подробности о расследованиях дела узиста-педофила из детской поликлиники Адмиралтейского района и убийства врача-гинеколога Ирины Земченковой, в котором подозревается её муж, нефролог Александр Земченков.

Напомним, что 11 августа прошлого года в полицию Адмиралтейского района обратилась 33-летняя женщина, которая заявила о развратных действиях в отношении её 13-летнего сына со стороны врача детской поликлиники. Придя на прием к узисту, мальчику пришлось пережить травмирующую ситуацию, о которой он, естественно, рассказал маме.

Медика-извращенца оперативно нашли и задержали. До настоящего момента он находится под стражей, поскольку расследование продолжается. Правоохранителей, увы, ждала шокирующая информация: от рук злоумышленника пострадали еще как минимум пять маленьких пациентов в возрасте от 13 до 16 лет. Напомним, что Gazeta.SPb буквально вчера рассказывала о том, что угрозу для ребенка может представлять буквально любой человек: от партнера одного из родителей до соседа по даче.

Кроме того, 22 апреля Октябрьский районный суд отказался изменить меру пресечения нефрологу Александру Земченкову. В начале месяца врач признался в убийстве своей жены Ирины, считавшейся без вести пропавшей на протяжении десяти лет. Позже, однако, он отказался от своих показаний и заявил, что признание было сделано под моральным и физическим давлением следователей.

Земченков и его защита подали апелляцию на решение суда сразу после заседания, на котором его заключили под стражу до 27 апреля. Тем не менее, правосудие и сегодня осталось непреклонно.

Также сегодня задержали злоумышленника, напавшего на 72-летнюю сестру исследователя Арктики и Антарктики, знаменитого советского и российского ученого-океанолога Артура Чилингарова. Преступник подкараулил пенсионерку поздним вечером 20 апреля в парадной одного из домов на 1-й линии Васильевского острова.

Нападавший угрожал женщине ножом и несколько раз ударил по голове, но ничего не требовал и ничего не забрал. Пенсионерка оперативно была доставлена в больницу, где ей оказали первую помощь — сейчас жизнь пострадавшей в безопасности.

В четверг, 22 апреля, полицейские установили личность злодея и задержали его — преступник оказался 59-летним уроженцем Оренбургской области. Как выяснилось, мужчина спланировал нападение, руководствуясь только мотивом личной неприязни. Что возбудило в нем такую агрессию по отношению к пенсионерке, в Главке МВД не уточнили.