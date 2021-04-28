Медведев снова заговорил о необходимости ввести четырехдневную рабочую неделю

Он убежден, что «мир движется в этом направлении».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев снова заговорил о четырехдневной рабочей неделе. Он убежден, что весь «мир движется в этом направлении». Об этом пишет РИА Новости.

Медведев напомнил, что стал первым, кто озвучил тему и сейчас он видит, что она становится все актуальнее.

«Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении»,

— сказал он в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

Медведев добавил, что в советские времена была шестидневка, но прогресс позволяет освободить человека от выполнения некоторых задач и позволить ему больше отдыхать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев после ухода из правительства начал зарабатывать вдвое больше.