Коронавирус унес жизни еще 34 петербуржцев

Коронавирус унес жизни еще 34 петербуржцев
Число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13 352. Фото: Pixabay

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 34 человек.

Об этом стало известно во вторник, 4 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13 352.

С начала пандемии в России выявлено 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 535 летальных исходов, выздоровели 4 457 044 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

COVID-19 коронавирус смертность


 

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