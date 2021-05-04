Росприроднадзор по СЗФО проводит проверку по факту сброса бетона в реку Дудергофка

Росприроднадзор по СЗФО проводит проверку по факту сброса бетона в реку Дудергофка
В действиях людей, проводивших демонтаж, усматривается нарушение условий пользования реки. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Росприроднадзор проводит проверку по сбросу бетона в реку Дудергофка при демонтаже моста в Красносельском районе города, сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Госинспектором осуществлен выезд на место. В Дудергофке в момент осмотра были куски конструкций. В действиях людей, проводивших демонтаж, усматривается нарушение условий пользования реки. Проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за перевозку древесины без документов в федеральном заповеднике назначено административное наказание. Судом Ленинградской области в Лодейнопольском районе изучены материалы дел, составленных Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора, по факту транспортирования в границах Нижне-Свирского государственного природного заповедника на лесовозе «Урал» древесины без документов, сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

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