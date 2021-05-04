Эпидемические показатели в Петербурге демонстрируют заметный рост

За неделю на 1,13 % увеличилось общее число активно больных COVID-19. Их в Петербурге уже более 14 тысяч человек. На 10 % выросло количество госпитализаций взрослых — до 207 человек в сутки.

Однако регистрация новых случаев коронавируса по сравнению с прошлым вторником снизилась на 67 %. Смольный не считает это хорошим сигналом, сообщает «Фонтанка».

Снижение регистрации новых случаев связано с тем, что данные неделю назад собирались в рабочий день. Понедельник 3 мая — праздничный. В праздничные и выходные дни за медицинской помощью обращаются реже. Так на 79% снизилась регистрация выздоровления.

Из развернутых коек в Северной столице сейчас заняты больше 80 %.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус унес жизни еще 34 петербуржцев.Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13 352.