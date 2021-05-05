Автоэксперт негативно оценил идею отмены нештрафуемого порога скорости

Автоэксперт негативно оценил идею отмены нештрафуемого порога скорости
Если автомобилисты увеличивают скорость, то они все равно не больше 60 км в час. Фото: pixabay.com

Против нового штрафа выступил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов. Он заявил, что города и дороги готовы к тому, что существует нештрафуемый порог скорости.

Холодов считает, что ничего отменять, потому что города приспособили к этому порогу, сообщает «Санкт-Петербург». Он помогает властям организовывать движение. Во регионах его организуют знаком «фора». Если автомобилисты увеличивают скорость, то они все равно не больше 60 км в час.

С новым штрафом в городах нужно будет вкладывать огромные деньги, чтобы переорганизовать движение. В этом нет смысла, утверждает Холодов. Он также отметил, что на многих дорогах не правильно организовано скоростное движение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проект трамвайной линии по маршруту от Купчино до Славянки вошел в лонг-лист конкурса ООН.

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