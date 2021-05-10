Мурашко назвал ожидаемый срок появления коллективного иммунитета к COVID

Мурашко назвал ожидаемый срок появления коллективного иммунитета к COVID
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцинация идет по плану. Фото: Минздрав РФ

Министерство здравоохранения ожидает, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России сформируется осенью. Такое заявление сделал глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинация от COVID-19 идет согласно намеченному ранее плану.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что к сентябрю уровень коллективного иммунитета ожидается достижения 60%.

Напомним, что прививать против коронавируса россиян начали в декабре 2020 года по поручению главы государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-премьер РФ поручила обеспечить коллективный иммунитет от COVID-19 к концу лета.

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