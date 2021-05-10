Мясников рассказал об ошибке, которую совершают многие тяжелобольные пациенты

Врач заявил, что им необходимо больше двигаться.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о распространенной ошибке, которую совершают тяжелобольные пациенты. Они, заявил эксперт, перестают много двигаться, а это почти всегда значит, что человек не выберется из своего состояния. Таким мнением Мясников поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег, он уже не встанет. Ему надо ходить»,

— считает врач.

Мясников настаивает, что двигаться нужно даже лежачим больным – они могут выполнять упражнения в кровати.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников рассказал о признаке рака, который встречается лишь у мужчин. Речь идет о пониженном уровне гемоглобина.