Мясников рассказал об ошибке, которую совершают многие тяжелобольные пациенты

Мясников рассказал об ошибке, которую совершают многие тяжелобольные пациенты
Мясников посоветовал больше двигаться. Фото: кадр из видео Youtube

Врач заявил, что им необходимо больше двигаться.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о распространенной ошибке, которую совершают тяжелобольные пациенты. Они, заявил эксперт, перестают много двигаться, а это почти всегда значит, что человек не выберется из своего состояния. Таким мнением Мясников поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег, он уже не встанет. Ему надо ходить»,

— считает врач.

Мясников настаивает, что двигаться нужно даже лежачим больным – они могут выполнять упражнения в кровати.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников рассказал о признаке рака, который встречается лишь у мужчин. Речь идет о пониженном уровне гемоглобина.

Александр Мясников движение тяжелобольной


 

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