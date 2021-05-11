Собчак прокомментировала слухи о наличии двойного гражданства

Телеведущая в очередной раз опровергла информацию о наличии гражданства Израиля.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак заявила, что у нее, вопреки общественному мнению, нет израильского гражданства. Такая информация появилась в Telegram-канале звезды.

Предположение о наличии второго гражданства у Собчак сделали пользователи социальных сетей. Собчак уличила их во вранье, заявив, что ни у нее, ни у ее сына нет никаких вторых паспортов.

«А врать не стыдно? Я еще раз официально заявляю: ни у меня, ни у моего сына нет никакого другого гражданства, кроме российского»,

— заявила телеведущая.

Она добавила, что является патриотом своей родины и не планируют обзаводиться запасными паспортами. Также она подчеркнула, что рожала Платона «не во Франции». Собчак также потребовала извинений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МВД назвали причины, по которым могут аннулировать российское гражданство.