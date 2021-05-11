Охваченный огнем «Дикси», взорвавшийся катер, подожженные могилы и вспыхнувший электросамокат: неординарные пожары в Петербурге и Ленобласти

С наступлением тепла в Петербурге и Ленобласти объявлен пожароопасный сезон: угроза возгораний в черте города и в зеленых зонах выше обычного. Несмотря на предпринятые меры безопасности, работы у пожарных не становится меньше. Gazeta.SPb собрала неординарные чрезвычайные происшествия за последнюю неделю.

Так, сегодня, 11 мая, в Лыжном переулке Приморского района случился пожар в супермаркете «Дикси». Загорелась подсобка — огонь охватил помещение площадью 30 квадратных метров. Магазин расположен на первом этаже жилого дома, поэтому существовала опасность распространения пламени на соседние помещения и даже квартиры.

К месту происшествия оперативно прибыли 18 пожарных и 4 машины спецтехники. К счастью, спасатели не допустили ухудшения ситуации и ликвидировали возгорание за полчаса — в 11:35 пламя было потушено. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

А вчера вечером, 10 мая, во Всеволожском районе Ленобласти в больницу с ожогами попал владелец катера. Мужчина ремонтировал транспортное средство, вероятно, планируя отдых на воде, но что-то пошло не так, и раздался взрыв — тушить лодку пришлось восьми пожарным. Насколько серьезны травмы, полученные горе-хозяином катера, неизвестно.

В тот же день в Красном Селе под Петербургом на местном кладбище заметили горящие могилы — пострадали три захоронения. Виновницу преступления задержали на следующий день, ею оказалась 62-летняя женщина, которая не смогла объяснить свой поступок.

При этом выяснилось, что ранее задержанная уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, она была судима за мошенничество и незаконное пересечение границы.

В самый разгар майских каникул, 6 мая, сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать целый торговый центр, — «Атмосфера», расположенный на Комендантской площади, — из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката, который стоял в зале магазина техники DNS. По словам очевидцев, сигнализация не среагировала на дым, поэтому о пожаре узнали с опозданием и посетителям пришлось в панике покидать здание.

Пожарные, по информации пользователей социальных сетей, справились с огнем за час — вскоре вход в торговый центр снова открыли.