Дрессировщик-живодер, открытый канализационный люк, смертоносный светофор: опасности, которые поджидают петербургских собак

Мужчина заставлял собаку ходить на задних лапах и бил ее другой собакой. Фото: скриншот видео "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Мужчина заставлял собаку ходить на задних лапах и бил ее другой собакой. Фото: скриншот видео "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В четверг, 13 мая, жители Северной столицы заметили во дворе одного из домов по улице Крыленко мужчину, который методично избивал двух собак — по-видимому, своих домашних питомцев.

Жестокое обращение с животными, конечно же, засняли на видео и распространили в социальных сетях. Свидетели шокирующего поступка рассказывают, что мужчина пытался научить одну из собак, породы шелти, ходить на задних лапах. В этот момент второй пес, — болонка, — находился у хозяина на руках.

Мини-колли, вероятно, справлялась со своей задачей недостаточно хорошо: «дрессировщик» в воспитательных целях несколько раз бил одну собаку другой. При этом на видео хорошо слышно, как животное громко скулит.

Запись инцидента быстро заинтересовала правоохранительные органы. Владельца псов, им оказался 33-летний петербуржец, навестили дома. Оказалось, что кроме болонки и шелти у него живет кошка, — проводил ли над ней мужчина воспитательные эксперименты, неизвестно.

Пока что в отношении горе-дрессировщика составили административный протокол за «мелкое хулиганство». Кроме того, инициирована доследственная проверка: если у собак обнаружат травмы, хозяину грозит уголовное дело.

Возможно, мужчина искренне любит и болонку, и шелти, и не желал им зла, но его поведение все равно вызывает массу вопросов. Вообще далеко не все хозяева животных заботятся о том, чтобы не нарушать общественный порядок. Вот в Мурино местный житель, нисколько не смущаясь, выгулял пса прямо на общем балконе, а затем еще и скинул вниз пакет с мусором, не донеся его до пухто. Кроме того, приставы регулярно штрафуют горожан, которые выгуливают собак без поводка и намордника, хотя это может быть опасно для окружающих.

К счастью, большинство владельцев домашних питомцев души не чают в четвероногих друзьях. Но это, однако, не спасает от трагичных случаев — животные в городе, возможно, находятся даже под большей угрозой, чем на природе. К примеру, в марте, на Гатчинском шоссе заметили опасный светофор, рядом с которым собак не единожды ударяло током. Для питомицы Джульетты прогулка в этом месте и вовсе стала последней — она просто упала замертво, проходя мимо злополучного светофора.

При этом специалисты СПб ГКУ «ДОДД», контролирующие эксплуатацию светофоров, после инцидента проверили конструкцию и не выявили никаких поломок или нарушений. Но хотя светофор все равно отключили, для более подробной экспертизы — жизнь Джульетты уже не вернуть.

Безусловно, помимо печальных инцидентов есть и случаи счастливого спасения. Так на набережной Макарова волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас» в конце марта вызволили из канализационного люка собаку, которая провалилась на приличную глубину — около 4-5 метров. В феврале аналогичную спасательную операцию проводили в Кудрово — дело также закончилось хэппи-эндом, благодаря четко спланированным действиям пожарных.