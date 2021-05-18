В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 772 человек

Новые данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Новые данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 772 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено 428 917 заболевших. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 430 человек. Третье место у Подмосковья — 709 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 89 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прививку от коронавируса сделали более 2 тысяч петербуржцев.