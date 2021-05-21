В Петербурге за неделю клещи напали на 1180 человек

За минувшую неделю, с 10 по 16 мая, на присосавшихся клещей пожаловались 1 180 человек. Чаще всего они кусали живущих в Пушкинском районе.

Так, в черте города было 173 случая укуса клеща, из них 78 обитали в Пушкинском районе, 23 — в Курортном, 16 — в Приморском. Также укусы были зафиксированы в Выборгском, Красносельском, Колпинском и других районах города.

Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу, с начала сезона в городе двое непривитых заболели клещевым вирусным энцефалитом, один из них — ребенок. Зарегистрировали также 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двоих детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи перечислили симптомы укуса инфицированного клеща. Инкубационный период может составлять около месяца, поэтому нужно наблюдать за своим самочувствием.