В Петербурге тесты на коронавирус за сутки сдали более 23 тысяч человек

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 23 735 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в воскресенье, 30 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за этот период было обработано 5 804 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 14%.