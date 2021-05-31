«Встречка» и пострадавший фельдшер на Невском, набережная Карповки и проезд на красный: ДТП со скорыми в Петербурге

Машины скорой помощи, как правило, мчатся к месту дорожно-транспортных происшествий, чтобы спасать пострадавших. Порой, однако, скорые, наоборот, становятся непосредственными участниками аварий.

Так, в воскресенье, 30 мая, в самом центре Северной столицы, на Невском проспекте BMW влетела в скорую. Дорожный инцидент произошел возле дома №153. Водитель иномарки внезапно вылетел на встречную полосу, по которой в тот момент двигалась скорая.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины столкновения, между тем, остаются неизвестными: мужчина за рулем немецкой легковушки подчеркивает, что его подрезали. Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где опубликовали фото с места происшествия, сомневаются в таком развитии событий.

Иногда спровоцировать ДТП может и автомобиль скорой. В начале мая на набережной Карповки столкнулись легковушка «Шкода» и микроавтобус «Форд» с маркировкой скорой помощи. Подробности аварии не уточнялись, интернет-пользователи считают, что скорая проезжала на красный свет, выключив спецсигналы.

В марте петербуржца приговорили к лишению прав на три месяца за, что он не уступил дорогу скорой, которая торопилась на вызов, включив сирену и проблесковый маячок. Мужчина на «Сузуки» проигнорировал движение спецмашины и продолжил движение, помешав скорой проехать. Он оправдывал свой поступок тем, что не понял маневра водителя, но суд не счел это объяснение весомым аргументом.

В январе на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской «Рено Логан» и скорая не поделили проезжую часть, из-за чего машина с врачами в результате перевернулась на бок. При этом в скорой находились не только медики, но и пациент.