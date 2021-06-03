Пьяная петербурженка позвонила в службу спасения и сообщила ложных взрывах

В Петербурге женщина сообщила о ложном взрыве. Фото: pixabay

В Петербурге женщина сообщила о ложном взрыве. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе города 51-летняя женщина сообщила полиции о ложном акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru глубокой ночью 2 июня гражданка позвонила в экстренную службу помощи и сообщила, что ей поступил звонок. Неизвестный мужчина на том конце провода сообщил, что 3 июня по нескольким адресам города случатся взрывы.

Вскоре «по горячим следам» в своей же квартире была задержана вышеупомянутая женщина. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Ее жилище осмотрели правоохранители, однако взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не была. Отмечается, что эвакуация не проводилась.

Женщину доставили в отдел полиции, однако вскоре отпустили под обязательство о явке. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школу в Приморском районе «заминировали».