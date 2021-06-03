Пьяная петербурженка позвонила в службу спасения и сообщила ложных взрывах

Пьяная петербурженка позвонила в службу спасения и сообщила ложных взрывах
В Петербурге женщина сообщила о ложном взрыве. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе города 51-летняя женщина сообщила полиции о ложном акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru глубокой ночью 2 июня гражданка позвонила в экстренную службу помощи и сообщила, что ей поступил звонок. Неизвестный мужчина на том конце провода сообщил, что 3 июня по нескольким адресам города случатся взрывы.

Вскоре «по горячим следам» в своей же квартире была задержана вышеупомянутая женщина. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Ее жилище осмотрели правоохранители, однако взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не была. Отмечается, что эвакуация не проводилась.

Женщину доставили в отдел полиции, однако вскоре отпустили под обязательство о явке. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школу в Приморском районе «заминировали».

заведомо ложное сообщение об акте терроризма лжеминирование невский район новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трасса М-11 «Нева» до 2024 года станет первым в РФ беспилотным ...
На ПМЭФ решили развивать туризм в Кронштадте
Беглов на ПМЭФ рассказал о необходимости гармонично развивать транспорт в ...
Хлебцы, Камчатка, Пулково: на ПМЭФ подписана целая сессия соглашений
На ПМЭФ договорились о строительстве нового почтового терминала в Пулково: ...
В Петербурге девятиклассника нашли под окнами дома: он не сдал математику
Чуть ли не 30 тыс. человек сдали тест на коронавирус в Петербурге
В Петербурге на улице Руднева поймали насильника