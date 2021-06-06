День без осадков и до +28 градусов пообещали петербуржцам 6 июня

В воскресение, 6 июня, порадует жителей Северной столицы жаркой погодой.

Сегодня в городе ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха в дневное время составит +26…+28 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер северных направлений будет дуть слабо. Атмосферное давление будет мало меняться.

Напомним, с наступлением лета спасатели напомнили жителям и гостям Петербурга правила безопасности на берегах водоемов. Горожан просят купаться только в специально отведенных местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Ленобласти потеплеет до +30 градусов. Осадки не прогнозируются.