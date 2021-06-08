Малый бизнес не будет работать в фан-зонах Северной столицы

Малый бизнес не будет работать в фан-зонах Северной столицы
В фан-зонах Евро-2020 не будет работать малый бизнес. Фото: Baltphoto

Пока в Петербурге будет проходить Чемпионат Европы по футболу, предприниматели не смогут заниматься реализацией своих товаров, по крайней мере в ближайших двух километрах от городских фан-зон и стадиона на Крестовском острове точно.

Данное вето будет действовать в дни, когда в городе проходят матчи Евро-2020 и за день до них. Соответствующие указания о запрете на хозяйственную деятельность всех нестационарных торговых объектов предпринимателям отправило ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

Таким образом не смогут работать ларьки, киоски, летние веранды. Если посчитать, то летом две недели останутся стоять без дела данные точки. Однако плату за аренду даже в дни простоя придется оплачивать полностью.

Напомним, что Евро-2020 начнется с 11 июня, а закончится 11 июля. Северная столица примет три матча группы B. Два из них — с участием сборной России, а также три группы Е и один из четвертьфиналов турнира.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала обо всем, что нужно знать о Евро-2020 в Петербурге.

Евро 2020 новости СПб торговля фан-зоны


 

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