Протечки, поломки траволаторов, новое название, отсутствие пассажиров и возобновление работы перед Евро-2020: сложная история станции метро «Зенит»

В Петербурге вновь заработала многострадальная станция зеленой ветки метро «Зенит». Напомним, почему открытую в лишь 2018 году станцию уже успели закрыть на ремонт, который также длился больше года.

В четверг, 10 июня, в Северной столице состоялось торжественное открытие станции «Зенит». На церемонии присутствовали вице-губернаторы Максим Соколов и Борис Пиотровский, а также тренер футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов.

Станция изменила облик и стала более безопасной — за год ремонта специалисты устранили все дефекты. Сейчас власти ожидают, что «Зенит» примет на себя большую часть болельщиков, которые приедут в Петербурга на матчи Евро-2020. Чемпионат будет проходить с 11 июня по 11 июля.

Вернемся, однако, к самому началу. Станция «Зенит», расположенная рядом с главным городским стадионом «Газпром Арена», начала работу 26 мая 2018 года, но тогда носила иное название — «Новокрестовская». Расширение сети метро — всегда радость для горожан, но в этот раз она длилась недолго. Вскоре стало ясно, что у новой станции есть существенные недочеты — петербуржцы жаловались на постоянные протечки и некачественную облицовку. Кстати, «Новокрестовскую», как и сейчас «Зенит», открыли в преддверии чемпионата по футболу. Возможно, причиной недоработок стали поджимающие сроки.

Почти два года ремонтные работы проводились параллельно с перевозкой пассажиров. Станцию не хотели закрывать, но с 25 февраля 2020 года в метрополитене объявили о поочередном закрытии вестибюлей «Новокрестовской» и «Беговой» для косметического ремонта. При этом уточнялось, что изменения никак не повлияют на работу во время массовых мероприятий — концертов или футбольных матчей.

В планы, между тем, вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Во время карантина пассажиропоток резко снизился, а «Новокрестовскую» и вовсе постигло запустение. Тогда власти приняли решение все-таки закрыть станцию и окончательно устранить все дефекты — на это потребовалось 13 месяцев.

За этот период станция не только преобразилась внешне, но и сменила название: в августе 2020 года «Новокрестовскую» переименовали в «Зенит». Разговоры о новом названии начались еще в 2019 году. Смольный даже запускал соответствующий опрос, но тогда большинство петербуржцев высказались против — и с этим согласилась Топонимическая комиссия.

Однако досрочная победа сине-бело-голубых на чемпионате России в прошлом году доказала, что команда достойна «поделиться» своим именем. Смену названия сочли актуальным еще и потому, что станция ведет к домашнему стадиону петербургского футбольного клуба, а пользуются ею, как правило, болельщики, спешащие на матч.

И вот, 2 мая, после годичного ремонта, переименования и неоднократного смещения сроков открытия «Зенит» в тестовом режиме принял первых пассажиров. Станция работала лишь один день, во время матча между «Зенитом» и московским «Локомотивом», но с 10 июня вернется к работе в штатном режиме.

Теперь и у подрядчиков, и у метрополитена, и у городских властей есть все шансы в полном объеме реабилитироваться после сложной, долгой и, в прямом смысле, неудобной истории первых лет работы «Зенита».