В июле вход на станцию «Петроградская» ограничат из-за ремонта эскалатора

Один эскалатор наконец-таки починила, но на этом работы не завершены.

На станции метро «Петроградская» сегодня, 11 июня, завершили ремонт одного из эскалаторов. Его приводили в порядок с 5 апреля 2021 года, а уже в эту пятницу он наконец начнет работать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Известно, что через месяц, 6 июля, вход на станцию снова ограничат – на этот из-за ремонта еще одного эскалатора. Они продлятся несколько месяцев, так что пассажирам придется немного потерпеть. Отмечается, что выполнить запланированные работы невозможно без ограничений пассажиропотока.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 1-й Елагин мост ушел на капитальный ремонт. В последний раз мост ремонтировали лишь в 80-х годах прошлого столетия.