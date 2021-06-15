Долгожданное возвращение: в Петербурге ищут специалистов по самокатам, а кикшеринговые сервисы возобновляют работу

В Северной столице с прошлого года набирает популярность новый вид развлечений: поездки на электросамокатах. Петербуржцы настолько увлеклись этим видом транспорта, что в какой-то момент контроль над самокатами, казалось, был потерян: их даже убрали с улиц города. Но, кажется, постепенно все возвращается на круги своя.

Сейчас в Петербурге разыскивают 150 специалистов по обслуживанию электросамокатов. Большинство предложений находятся в районе «фиолетовой» ветки метро, еще 11% — в районе «оранжевой» ветки. Согласно статистике «HeadHunter Северо-Запад», на такой должности можно зарабатывать от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, кикшеринговым сервисам необходимы техники, мастера по ремонту самокатов, мойщики, водители, операторы-логисты, разнорабочие и менеджеры по продажам. В общей сложности, на рынке труда в сфере аренды электросамокатов имеются 30 вакансий, а предлагаемая заработная плата достигает 90 тысяч рублей.

Напомним, однако, что отношения горожан и властей с электросамокатами совсем недавно были крайне напряженными: в Северной столице резко возросло число аварий с участием арендованных гаджетов, а жертвами во многих случаях оказывались дети и пенсионеры. Так, только за последний месяц зафиксировано восемь серьезных происшествий с самокатами, а шесть из них стали основанием для уголовных дел.

В кикшеринговых компаниях проводились обыски, а утром 9 июня самокаты и вовсе пропали с петербургских улиц. Впрочем, этот период был совсем недолгим — горожане, кажется, даже не успели испугаться. В тот же день власти Петербурга, совместно с восемью фирмами, предоставляющими электросамокаты в аренду, заключили договор, который регулирует правила передвижения в черте города на увлекательном, но опасном транспорте.

Уже 10 июня самокаты стали постепенно возвращаться на парковки. Кикшеринги усовершенствовали приложения — теперь пользователи видят зоны, где движение или парковка запрещены. Им также напоминают о скоростных ограничениях. Правда, на данный момент работу возобновили только Whoosh и Molnia, но, вероятно, остальные компании скоро присоединятся к коллегам по цеху.