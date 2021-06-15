Городскую больницу №2 в Петербурге переведут на работу с коронавирусом

Городскую больницу №2 в Петербурге переведут на работу с коронавирусом
ГМПБ №2 начнет принимать пациентов с коронавирусом со следующего вторника, 22 июня. Фото: google.maps

Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге перепрофилируют под стационар для лечения коронавирусных пациентов.

Больница в Учебном переулке рассчитала на 1205 коев. Это один из крупнейших многопрофильных стационаров в Северной столице и всем Северо-Западе.

ГМПБ №2 начнет принимать пациентов с коронавирусом со следующего вторника, 22 июня. Как сообщает «Фонтанка», в учреждении подтвердили перевод на обслуживание ковид-пациентов, однако более точную информацию дать пока не могут.

В городском комитете по здравоохранению заявили, что могут дать «такую информацию» только после официальных распоряжений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские власти объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц. В частности, десятки служебных машин заметили у Покровской и Александровской больниц.

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