Названы непригодные для употребления с творогом продукты

Названы непригодные для употребления с творогом продукты
Диетолог Павел Исанбаев отметил, что хорошо бы добавить в творог зелень, болгарский перец или выбирать творог с 5% жирностью. Фото: pixabay.com

Диетолог Павел Исанбаев рассказал о непригодных для употребления с творогом продуктах.

Так, тем, у кого есть проблемы с повышенным уровнем сахара, не надо есть творог с простыми углеводами: мёдом, вареньем, переспелыми бананами, сообщает РИА «Новости».

Специалист отметил, что хорошо бы добавить в творог зелень, болгарский перец или выбирать творог с 5% жирностью. Еще хороший совет — съесть перед творогом порцию овощей. Это капуста или любая зелень. Врач объяснил это тем, что клетчатка снизит инсулиновый ответ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, для кого могут быть опасны кефир и творог. Российский диетолог Светлана Соломеина рассказала о негативном влиянии кефира на здоровье человека. Диетолог рассказала, что от употребления в пищу кефира стоит отказаться людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и не только.

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Названы непригодные для употребления с творогом продукты
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