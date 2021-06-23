Петербуржцы 1,5 часа провели в перегоне между «Парнасом» и «Проспектом Просвещения»

Вечером вторника, 22 июня, в петербургском метро произошла небывалая авария: поезд внезапно встал в тоннеле между станциями синей ветки «Парнас» и «Проспект Просвещения».

Инцидент произошел в час пик, в шесть часов вечера. Станцию «Парнас» закрыли на вход и выход, а на платформах собрались толпы. Сначала поезда второй линии и курсировали только между станциями «Купчино» и «Удельная», но уже спустя 15 минут удалось запустить движение на всех станциях, кроме конечной — «Парнаса».

В пресс-службе городской подземки петербуржцев оперативно уведомили, что авария связана с просадкой напряжения. Однако в вагоне поезда, находящегося в тоннеле, оставались несколько сотен пассажиров, которым пришлось больше часа ждать освобождения.

Из-за аварии, практически парализовавшей важный транспортный узел, власти в срочном порядке выпустили на линии дополнительные автобусы, — №139, 198 и 89, — и трамваи №55 и 100. Проезд в них сделали бесплатным. Кроме того, к месту происшествия оперативно направились вице-губернатор Максим Соколов, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков и глава метрополитена Евгений Козин.

Ликвидировать последствия аварии специалистам удалось в течение двух часов. Заодно выяснилось, что пробой кабеля в фидерной зоне, — первоначально озвученная причина, — стала только следствием. Высокие температуры, которые одолевают Петербург вот уже пятый день, негативно сказались на изношенной инфраструктуре энергохозяйства, и она в результате дала сбой.

«Это проблема и нас, и наших коллег из других энергосистем. В рамках модернизации энергохозяйства будем устранять эти проблемы», — заявил Кирилл Поляков.

К счастью, запертых в вагоне людей удалось успешно эвакуировать. Машинист поддерживал спокойствие среди пассажиров, паники не было и никто не пострадал.