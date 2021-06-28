Снесенная крыша, потерянный бампер, переломанные ноги и увезенные на скорой женщины, дети и пенсионеры: десять ДТП в Петербурге и Ленобласти за сутки

По данным ГИБДД, за прошедшие выходные на территории Петербурга и Ленобласти произошло больше тысячи ДТП, в которых пострадали более 80 человек. Рассказываем о десяти авариях последних суток на дорогах Северной столицы.

28 июня в дорожном инциденте на 47-м километре КАД возле съезда на проспект Косыгина столкнулись «Фольксваген Поло» и «ГАЗель». В результате столкновения легковушка лишилась крыши и «потеряла» передние колеса. Происшествие выглядит впечатляюще, но о пострадавших в аварии ничего неизвестно.

Немногим раньше в Красногвардейском районе, на перекрестке улицы Коммуны и Ириновского проспекта бензовоз, совершая поворот, зацепил легковушку. Никто не пострадал, но проезд практически оказался заблокирован.

Сегодня же на Муринской дороге не поделили проезжую часть легковушка и автобус. По предварительной информации, водитель иномарки поворачивал, не оглянувшись. В результате машина осталась без бампера, а автобус получил лишь царапины. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал.

А на Московском шоссе внедорожник оказался в кювете, но при очень странных обстоятельствах. Передняя часть автомобиля застряла в канаве, но судя по его расположению, водитель съехал не с проезжей части, а с другой стороны дороги, где нет проезда. В деталях происшествия, похоже, предстоит разобраться полиции.

Автомобиль слетел в кювет. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербурга» «ВКонтакте»

Вечером воскресенья на Московском проспекте «копейка», поворачивая, сбила мчащегося на полной скорости мотоциклиста. От удара водитель вылетел из байка и, подлетев на несколько метров, рухнул на землю. Позже выяснилось, что молодой человек сломал обе ноги.

В Тосненском районе Ленобласти вечером 27 июня произошло ДТП с участием фуры и двух легковушек. Обстоятельства и причины столкновения пока неясны, но в результате инцидента трем женщинам, — 39, 42 и 58 лет, — потребовалась госпитализация.

А в Петербурге на улице Сизова жертвами наезда стали двое пенсионеров, муж и жена. Правда, как выяснилось, старики оказались сами виноваты в ДТП, поскольку переходили дорогу в неположенном месте. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно, но к месту аварии приехал реанимобиль.

На севере города, на пересечении Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы, столкнулись две легковушки — одна из них нарушила скоростной режим. Жертвой происшествия стал ребенок — он получил травмы, но госпитализация ему, к счастью, не потребовалась.

Еще одна авария с пострадавшим произошла на пересечении улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе в Красносельском районе Петербурга. Легковушка на полной скорости врезалась в бок другого автомобиля. От удара машины раскидало в разные стороны. Известно, что один из участников ДТП получил травмы — ему потребовалась помощь врачей.

Наконец, на Выборгской набережной сразу за Кантемировским мостом днем 27 июня иномарка съехала с дороги, затруднив движение и спровоцировав пробку. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.