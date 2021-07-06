Еще один жаркий день: во вторник в Петербурге ожидается до +32 градусов

Еще один жаркий день: во вторник в Петербурге ожидается до +32 градусов
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Сегодня в Северной столице ожидается малооблачная и сухая погода. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 6 июля, условия погоды в городе продолжит формировать периферия обширного антициклона. Температура воздуха еще немного повысится.

«Еще один жаркий и солнечный день», — написал синоптик в своем Facebook.

В дневное время термометры покажут +30…+32 градуса, в Ленобласти ожидается до +32. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

В ближайшие три дня в небе над Петербургом появятся облака, но пока по-прежнему без дождей. Потеплеет до +33, к пятнице ожидается снижение температуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики обещают жителям Ленобласти жаркую погоду 6 июля. Будет сухо и ветрено.

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