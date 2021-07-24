На дне Невы нашли затонувшую машину

На дне Невы нашли затонувшую машину
Машина по непонятной причине оказалась на дне. Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Петербургу

Поднять автомобиль со дна смогли при помощи автокрана.

В Санкт-Петербурге на дне Невы сегодня, 24 июля, достали легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Известно, что о скатившейся в воду машине рассказали очевидцы. Они рассказала, что увидели ее с набережной в районе дома номер 151 по проспекту Обуховской Обороны. На место инцидента прибыли водолазы, которые нашли легковушку в пяти метрах от берега.

После этого к набережной пригнали автокран, при помощи которого удалось вернуть машину на место. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Коле» после аварии с КамАзом госпитализировали школьника. Парень находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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