В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой

Во многих странах зарегистрирован недостаток защитной одежды для медиков в красной зоне. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Во многих странах зарегистрирован недостаток защитной одежды для медиков в красной зоне. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Достижения в борьбе с ковидом в мире сейчас под угрозой. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Так, в пяти из шести регионов ВОЗ число заболеваний ковидом выросло за последний месяц на 80%. В Африке смертность также выросла на 80%, отметил Гебрейесус. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава обратил внимание на то, что рост заболеваемости приводит к нехватке лекарств. Почти в 30 государствах недостаток кислорода для больных, а во многих странах зарегистрирован недостаток защитной одежды для медиков в красной зоне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Северной столицы и Ленобласти, которые через МАПП Торфяновка отправляются в Финляндию, жалуются, что ПЦР-тесты, которые обязательно нужно пройти на границе, делаются больно.