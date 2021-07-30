В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой

В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой
Во многих странах зарегистрирован недостаток защитной одежды для медиков в красной зоне. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Достижения в борьбе с ковидом в мире сейчас под угрозой. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Так, в пяти из шести регионов ВОЗ число заболеваний ковидом выросло за последний месяц на 80%. В Африке смертность также выросла на 80%, отметил Гебрейесус. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава обратил внимание на то, что рост заболеваемости приводит к нехватке лекарств. Почти в 30 государствах недостаток кислорода для больных, а во многих странах зарегистрирован недостаток защитной одежды для медиков в красной зоне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Северной столицы и Ленобласти, которые через МАПП Торфяновка отправляются в Финляндию, жалуются, что ПЦР-тесты, которые обязательно нужно пройти на границе, делаются больно.

ВОЗ защитная одежда кислород коронавирус лекарства


 

Новости партнеров
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой
ФСБ задержала прокурора Сызрани за получения взятки
Полиция задержала мужчину, выстрелившего в лицо
Бывшего ректора ЛГУ им. Пушкина экстрадировали в Россию
В реанимации Петербурга каждый пятый ребенок находится на ИВЛ
Петербуржцы услышат шедевры оперной классики. Фоторепортаж Gazeta.SPb
На Наличной улице перевернулась машина
Электрички встроят в систему городского транспорта Петербурга