В понедельник Петербург накроет туман

Спасатели предупредили жителей Санкт-Петербурга об ухудшении погодных условий. Город накроет туман.

Так, в понедельник, 9 августа, в ночные и утренние часы в городе ожидается туман. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи с неблагоприятным прогнозом может увеличиться число ДТП, авиапроисшествий, могут задержать рейсы. Также возрастает риск аварий на железнодорожном транспорте и водных объектах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди пройдут лишь местами.

В последующие три дня в Северной столице будет преимущественно без осадков, термометры покажут +23…+25 градусов.