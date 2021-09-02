Пятница в Ленобласти выдастся прохладной

В последний день рабочей недели в Ленобласти ожидается облачная и прохладная погода. Осень вступила в свои права.

В пятницу, 3 сентября, в регионе пройдут дожди, местами сильные.

Ветер западный, северо-западный, умеренный, днем местами порывы до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +5…+10 градусов. Днем столбики термометров покажут +7…+12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.