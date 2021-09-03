В России коронавирус выявили у 18 856 человек за сутки

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 856 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 975 174 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 799 случаях, за все время пандемии скончались 185611 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 18 690 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уровень вакцинации от коронавируса в российских школах достиг почти 70%.