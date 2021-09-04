Пожар второго ранга тушат на Кубинской улице

Пожар второго ранга тушат на Кубинской улице
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 4 сентября в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 06:24. Очевидцы заметили дым на улице Кубинская, 76 и сообщили об этом в экстренные службы.

Горят два склада размером 40х40 метров и 40х50 метров, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону.

В 6:40 ранг пожара повышен до №2 Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись 15 спасателей.

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