Названа самая болезненная порода собак

Названа самая болезненная порода собак
Ученые назвали самую болезненную породу собак. Фото: Pixabay

Шведские ученые выявили самые болезненные породы собак. С результатами проведённого исследования я можно ознакомиться на сайте Уппсальского университета.

Ученые наблюдали за 20 особями самых популярных пород собак, среди которых были бигли, немецкие овчарки и золотистые ретриверы.

Самой болезненной породой собак назвали Кавалер-Кинг-Чарльз-спаниеля. У него выявлено наибольшее количество опасных генетических мутаций. Болезнь, которая чаще встречается у собак этой породы – сердечная недостаточность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что апреле в Законодательном Собрании Петербурга также приняли инициативу, которая позволит разработать правила посещения магазинов, кафе и ресторанов для людей с животными. Их должны будут составить в Госдуме.

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