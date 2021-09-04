Названа самая болезненная порода собак

Шведские ученые выявили самые болезненные породы собак. С результатами проведённого исследования я можно ознакомиться на сайте Уппсальского университета.

Ученые наблюдали за 20 особями самых популярных пород собак, среди которых были бигли, немецкие овчарки и золотистые ретриверы.

Самой болезненной породой собак назвали Кавалер-Кинг-Чарльз-спаниеля. У него выявлено наибольшее количество опасных генетических мутаций. Болезнь, которая чаще встречается у собак этой породы – сердечная недостаточность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что апреле в Законодательном Собрании Петербурга также приняли инициативу, которая позволит разработать правила посещения магазинов, кафе и ресторанов для людей с животными. Их должны будут составить в Госдуме.