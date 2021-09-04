После ДТП с участием скорой проводится проверка

В Киришах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля кареты скорой помощи и автомобиля «Рено Каптюр». По факту случившегося проводится проверка.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 4 сентября, на пересечении проспекта Героев и улицы Энергетиков. По предварительной информации, в результате аварии 61-летнего водителя «Рено Каптюр» увезли в больницу в тяжёлом состоянии, 67-летний врач и 43-летняя медсестра госпитализированы в удовлетворительном состояний, 77-летняя женщина, пациент находившийся в карете скрой помощи госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 1:15 на пересечении проспекта Испытателей и Байконурской улицы. После ДТП был остановлен арендованный кроссовер Renault Kaptur. Из него выбежали двое и попытались скрыться, но их задержали.