В Ленобласти еще 192 человека заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 192 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 63 866 случаев ковида. При этом выздоровели 49 747 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1494 случая. По суточному приросту лидирует Москва — 1549 случаев. На третьем месте Московская область — 756.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.