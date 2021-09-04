В Твери избили болельщиков из Петербурга

В Твери были побиты футбольные фанаты из Петербурга. Фото: pixabay.com

В Твери были побиты футбольные фанаты из Петербурга. Фото: pixabay.com

В Твери болельщики московского «Спартака» учинили драку с фанатами из Петербурга, приехавшими поддержать «Зенит-2» в матче против местной команды.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на собственный источник, в результате стычки пришлось госпитализировать нескольких гостей из Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Государственной думе предложили увеличить штрафы за драки до пяти тысяч рублей.