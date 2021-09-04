В Твери избили болельщиков из Петербурга

В Твери избили болельщиков из Петербурга
В Твери были побиты футбольные фанаты из Петербурга. Фото: pixabay.com

В Твери болельщики московского «Спартака» учинили драку с фанатами из Петербурга, приехавшими поддержать «Зенит-2» в матче против местной команды.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на собственный источник, в результате стычки пришлось госпитализировать нескольких гостей из Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Государственной думе предложили увеличить штрафы за драки до пяти тысяч рублей.

Также Gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Петербурга в кафе произошла драка с участием мигранта. В полицию сообщили, что в кафе на проспекте Косыгина, 25, подрались посетители. В ход пошли ножи и вилки. В результате трое граждан Узбекистана в возрасте от 29 до 39 лет попали в больницу.

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