Исследование: россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны

Исследование: россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны
Средний чек в общепите увеличился на 11% в этом и составил 607 рублей. Фото: pixabay

Число трат жителей России в кафе и ресторанах за первое полугодие этого года увеличилось на 11% в сравнении с тем же периодом в 2020 году. Об этом говорят данные банка «Русский стандарт».

В исследование отмечают, что жители России соскучились по живому общению в приятном кафе. Они положительно приняли ослабление ограничений в этом году. Средний чек в общепите увеличился на 11% в этом и составил 607 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На четверть выросло число трат на доставку еды, а также при оплате чеков в общепите.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге санитарные нормы соблюдают 94% кафе и магазинов. В течение этого месяца сотрудники Комитета по контролю за имуществом Северной столицы каждый день проводили рейды по контролю за соблюдением противоковидных мер в сфере торговли, услуг и общепита.

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