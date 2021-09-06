По Ленобласти пройдут дожди, температура опустится до +2

По Ленобласти пройдут дожди, температура опустится до +2
В Ленобласти синоптики обещают в некоторых районах температуру +2. Фото: unsplash

Во вторник, 7 сентября, в Ленинградской области на небе будет много облаков, однако прояснения все же ожидаются. Ночью в 47-м регионе пройдут кое-где небольшие дожди. А вот днем почти во всей области случатся кратковременные дожди.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер в Ленобласти ожидается западным и юго-западным умеренным.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +5…+10 градусов. Днем же столбики термометров покажут чуть более высокие температуры +12…+17 градусов. В некоторый районах похолодает до +2 .

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на Большой Морской на два года введут ограничения движения с 23 августа текущего года по 20 мая 2023 года.

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