В Приморском районе сгорел микроавтобус

Очередной пожар в Приморском районе Северной столице.

Сегодня, седьмого сентября в шесть часов утра поступила информация о пожаре по адресу: улица Туристская дом 11 к 1. Загорелся микроавтобус. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Через 20 минут огонь потушили. Информации о пострадавших нет. Пожар тушили: две спецтехники и девять спасателей.

Ранее «Росгосстрах» признал микроавтобус самым опасным видом транспорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Так, в 10:28 спасатели узнали, что во Фрунзенском районе по Купчинской улице дома 25/11 пожар. Позднее выяснилось, что огонь распространился в 3-комнатной квартире. Горела обстановка на площади одного квадратного метра. Однако справится с пламенем удалось еще до прибытия МЧС. Информации о пострадавших нет.