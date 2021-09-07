Убийство студента СПбГУ на Невском раскрыто: семь обвиняемых, еще четверо — в розыске

В Следственном управлении Следственного комитета России по Петербургу заявили, что расследование уголовного дела об убийстве студента СПбГУ на Невском проспекте в июне 2020 года. Правоохранители вычислили семерых обвиняемых, еще четверо разыскиваются.

По версии следователей, в учащегося СПбГУ стрелял 43-летний Заур Каримов. Он занимал должность охранника-вышибалы в организации, созданной мошенниками для обмана граждан.

Студент решил устроиться на работу, но его попросили оплатить оформление медицинской книжки и молодой человек обратился к обманщикам. Документа в обмен на деньги петербуржец так и не дождался, поэтому решил лично прийти в офис, располагавшийся на Невском проспекте, и получить свои средства обратно — это произошло 4 июня. Конфликт перерос в драку со стрельбой, в результате которой парень получил смертельное огнестрельное ранение.

За жизнь пострадавшего неделю боролись врачи, но, к сожалению, 23-летний Владислав Голиков не выжил. Теперь Каримова и шестерых его «коллег»-соучастников обвиняют в ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (убийство и мошенничество), они заключены под стражу. Еще четверо предполагаемых сообщников группировки разыскиваются.

В ходе расследования оказалось, что для некоторых сотрудников «компании» это не первая мошенническая схема. Преступники имеют судимость за аналогичную аферу — они проходили по одному делу вместе с бывшими полицейскими. Более того, адреса и лица обманщиков уже давно были на примете у стражей порядка, а в отделах лежало не одно заявление на их имена.

До происшествия со студентом, с марта по июнь 2020-го, обвиняемые успели выманить у доверчивых петербуржцев 150 тысяч рублей. От их действий пострадало 60 человек.

Напомним, что и в этот раз в деле оказался замешан правоохранитель: в апреле стало известно, что Каримов мог получить оружие, из которого убил студента, от сотрудника МВД. Согласно данным полиции, оперативник тайно забрал изъятый ранее пистолет и передал его Каримову — это произошло за два месяца до убийства студента.