Три ракеты упали близ аэропорта Эрбиля на севере Ирака

Три ракеты упали сегодня, в воскресенье, 12 сентября около международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака.

Так, ракеты упали на то место, где размещены военные силы Соединенных Штатов Америки. Местные отмечают, что слышали шесть взрывов. Есть ли пострадавшие, не известно. Об этом сообщает Reuters.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские военные совершили взрыв в столице Афганистана Кабуле с целью ликвидировать террориста-смертника, планировавшего атаку на аэропорт города. Действия военных США объяснили представители «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ). По данным агентства AP, террорист в момент удара находился в машине. Американские чиновники рассказали, что удар был нанесен по автомобилю, в котором находились «несколько смертников». Они направлялись в аэропорт.