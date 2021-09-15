К отоплению подключили 80% школ и детсадов Петербурга

К отоплению подключили 80% школ и детсадов Петербурга
Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко отмечает, что при возникновении жалоб, петербуржцы всегда могут позвонить им.  Фото: pixabay.com

В Северной столице на данный момент отапливаются 83% детских садов и 81% школ, 66% больниц и поликлиник.

Сейчас жилые дома начинают обогревать по решению управляющей компании, отопительный сезон начнется позже — после пяти дней со среднесуточной температурой ниже восьми градусов. Об этом сообщает Комитет по энергетике.

Вице-губернатор города Николай Бондаренко отмечает, что при возникновении жалоб, петербуржцы всегда могут позвонить им.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что с 14 сентября в домах жителей 47-ого региона станет тепло. В области начинается отопительный сезон. В течение трёх дней периодическое протапливание начнется в соцучреждениях и жилом фонде», — приводит пресс-служба слова Дрозденко. О том, что стартует отопительный сезон сообщает во вторник пресс-служба администрации губернатора Ленобласти.

детсады комитет по энергетике новости СПб отопление школы


 

Новости партнеров
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экологичный нефтяной терминал начали строить в Большом порту Петербурга
К отоплению подключили 80% школ и детсадов Петербурга
Apple представила новый iPhone 13
В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
«Зенит» минимально проиграл «Челси» в стартовом матче Лиги чемпионов
Россия остановила проектирование ракеты для полетов на Луну
Си Цзиньпин отказал Байдену в проведении очного саммита
СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ