К отоплению подключили 80% школ и детсадов Петербурга

Сейчас жилые дома начинают обогревать по решению управляющей компании, отопительный сезон начнется позже — после пяти дней со среднесуточной температурой ниже восьми градусов. Об этом сообщает Комитет по энергетике.

Вице-губернатор города Николай Бондаренко отмечает, что при возникновении жалоб, петербуржцы всегда могут позвонить им.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что с 14 сентября в домах жителей 47-ого региона станет тепло. В области начинается отопительный сезон. В течение трёх дней периодическое протапливание начнется в соцучреждениях и жилом фонде», — приводит пресс-служба слова Дрозденко. О том, что стартует отопительный сезон сообщает во вторник пресс-служба администрации губернатора Ленобласти.