Дрозденко выступил за решение проблемы домашнего насилия

Дрозденко выступил за решение проблемы домашнего насилия
Дрозденко рассказал о желании искоренить домашнее насилие. Фото: Balpthoto

Губернатор отметил, что проблема нуждается во внимании общественности и властей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о проблеме домашнего насилия. Он считает, что она нуждается во внимании и участии. Своими размышлениями политик поделился в Instagram-аккаунте.

Дрозденко полагает, что домашнее насилие является бедой не одной семьи, а всего общество. Он рассказал, что многие семьи не выносят проблемы на всеобщее обозрение и продолжают жить по старым патриархальным традициям. Губернатор знает случаи, когда начинают винит не жертву, а агрессора и это, по мнению Дрозденко, заставляет людей молчать.

«Это приводит к трансформации сознания не только у женщины или мужчины, но и у детей. У всех, кто подвергся насилию в семье»,

— сказал губернатор.

Дрозденко выразил желание разрабатывать соответствующую нормативную базу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко прокомментировал новый пост экс-главы комитета по образованию Ленобласти.

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