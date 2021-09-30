В Петербурге 2 тысячи заражений, Гузеевой страшно, ужесточения мер не планируется: кратко о COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили почти 24 тысячи заражений коронавирусом, хотя днем раньше их было меньше 22,5 тысяч. Рекорд по смертности обновляется третьи сутки подряд, а в Петербурге впервые с начала года свыше 2 тысяч заболевших.

По состоянию на 30 сентября, в России зарегистрировано 23 888 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Москве — 3 998, а в Петербурге — 2 077. За сутки скончались 867 ковид-пациентов, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. Днем ранее также был обновлен рекорд — 857 летальных исходов.

Очевидно, что избежать новой вспышки становится все сложнее, однако, как утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новых ограничений на федеральном уровне вводить не планируется — эпидобстановка позволяет. Вместе с тем, регионы могут самостоятельно устанавливать ограничения при росте заболеваемости.

Так, московские власти намерены тестировать на COVID-19 всех пациентов с симптомами ОРВИ. Вирусолог Владислав Жемчугов отметил, что к таким мерам следовало прибегать еще в прошлом году.

Вспышка заражений в России, возможно, не случайна. Роспотребнадзор заявил, что по стране и миру начал распространяться так называемый «русский» штамм SARS-CoV-2. Впервые его выявили еще в конце зимы — этот штамм, как и «дельта», отличается высокой заразностью.

Защитить себя от коронавируса можно, сделав прививку и строго соблюдая меры санитарной безопасности: носить СИЗ, избегать мест скопления людей, держать социальную дистанцию и не контактировать с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ.

Важно помнить, что даже вакцинация не дает стопроцентной защиты. Как отмечают эксперты, наличие хронических заболеваний или прием иммуноподавляющих препаратов может снизить эффективность прививки. При этом отказываться от процедуры все равно не стоит — привившиеся люди переносят коронавирус гораздо легче и быстрее восстанавливаются.

О том, как страшно столкнуться с коронавирусом, россиянам твердят не только власти и медики, но и звезды шоу-бизнеса, которых коснулась болезнь. Так, на днях в стационаре с COVID-19 экстренно оказалась телеведущая Лариса Гузеева. Она призналась, что неважно себя чувствует, и призвала своих подписчиков в Instagram быть осторожными: