На Ключевском вулкане ищут пропавшего в метель альпиниста

На Ключевском вулкане ищут пропавшего в метель альпиниста
Альпинист пропал в метель. Фото: Pixabay

На Камчатке спасатели проводят операцию по поиску потерявшегося на Ключевском вулкане альпиниста.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, 27 сентября альпинист из Свердловской области начал восхождение на вершину вулкана. Он шел вместе со своим приятелем. На высоте 4000 метров погода начала ухудшаться, поднялся сильный ветер скоростью до 70 км/ч, началась метель, а температура упала до -30 градусов по ощущениям.

Альпинисты укрылись в выкопанном из снега убежище, а после решили разделиться. Один из них пошел спускаться в сторону домика на высоту 2 600 метров, а второй начал спуск на перевал на высоту 3 300 метров. Второй альпинист добрался до домика через два дня, но друга там не было.

Мужчина запросил помощь спасателей. Сотрудники МЧС нашли мужчину, сообщившего в службу 112 о произошедшем, на высоте 2 600 метров. Он в удовлетворительном состоянии, скоро его доставят в поселок Ключи.

Поиски второго альпиниста продолжаются.

Следственные органы проводят проверку по факту исчезновения альпиниста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что организатора восхождения на Эльбрус арестовали по делу о гибели альпинистов.

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