Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье признал вину на допросе

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье признал вину на допросе
Фрагмент следственно-оперативных мероприятий с подозреваемым. Фото: СК РФ

Кажется, правоохранители нашли убийцу трех студенток в городе Гай под Оренбургом. 30-летний Александр Лазарев признал вину на допросе, хотя с ним беседовали в качестве подозреваемого, не предъявляя обвинений.

О резком повороте в деле стало известно из сообщения пресс-службы Гайского городского суда во вторник, 5 октября. Лазарев в присутствии своего адвоката признал вину и раскаялся в содеянном, а также дал изобличающие показания. Вместе с тем мужчина по-прежнему находится в статусе подозреваемого, обвинения еще не предъявляли. Однако молекулярно-генетическая экспертиза доказала его причастность к трагедии.

Судебное заседание по факту убийства трех девушек состоялось сегодня, предполагаемого преступника арестовали до 30 ноября. Слушание проходило в закрытом режиме. Мотивы и обстоятельства Лазарева следствие пока не раскрывает.

Известно, что подозреваемый был неоднократно судим. Так, за убийство директора бара в Орске в 2012 году он получил 9,5 лет колонии и освободился два месяца назад. До этого Лазарев вышел на свободу досрочно, отбыв срок за разбой.

Сейчас в его отношении возбуждены уголовные дела по еще четырем статьям: ст. 131 (изнасилование, в том числе несовершеннолетней), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетней), ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем).

Напомним, что жестокое убийство трех студенток медколледжа, — 17, 18 и 19 лет, — произошло в ночь на 30 сентября в городе Гай Оренбургской области. Тела девушек нашли в квартире после пожара, на них было множество ножевых ранений. Одну из жертв обнаружили во дворе — видимо, она пыталась спастись. Также следователи выяснили, что погибшие подвергались насилию.

оренбургская область признание убийство


 

Новости партнеров
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье признал вину на допросе
От глистов до онкологии. Опасные мифы про лечение мухоморами
Эксперт сравнил TikTok с криминалом: чем опасны для детей новые тренды
Первый кинотеатр сети «Мираж Синема» в Петербурге откроется в декабре после ...
Не узнать: жены звезд российского футбола до и после пластики
Вода вновь течет из кранов домов жителей Тосненского района
Там очень холодно, много алмазов. Где и за что в России получают двойные оклады
Новое здание автовокзала в Мурино построят в 2023 году