Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье признал вину на допросе

Кажется, правоохранители нашли убийцу трех студенток в городе Гай под Оренбургом. 30-летний Александр Лазарев признал вину на допросе, хотя с ним беседовали в качестве подозреваемого, не предъявляя обвинений.

О резком повороте в деле стало известно из сообщения пресс-службы Гайского городского суда во вторник, 5 октября. Лазарев в присутствии своего адвоката признал вину и раскаялся в содеянном, а также дал изобличающие показания. Вместе с тем мужчина по-прежнему находится в статусе подозреваемого, обвинения еще не предъявляли. Однако молекулярно-генетическая экспертиза доказала его причастность к трагедии.

Судебное заседание по факту убийства трех девушек состоялось сегодня, предполагаемого преступника арестовали до 30 ноября. Слушание проходило в закрытом режиме. Мотивы и обстоятельства Лазарева следствие пока не раскрывает. Известно, что подозреваемый был неоднократно судим. Так, за убийство директора бара в Орске в 2012 году он получил 9,5 лет колонии и освободился два месяца назад. До этого Лазарев вышел на свободу досрочно, отбыв срок за разбой.

Сейчас в его отношении возбуждены уголовные дела по еще четырем статьям: ст. 131 (изнасилование, в том числе несовершеннолетней), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетней), ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем).

Напомним, что жестокое убийство трех студенток медколледжа, — 17, 18 и 19 лет, — произошло в ночь на 30 сентября в городе Гай Оренбургской области. Тела девушек нашли в квартире после пожара, на них было множество ножевых ранений. Одну из жертв обнаружили во дворе — видимо, она пыталась спастись. Также следователи выяснили, что погибшие подвергались насилию.