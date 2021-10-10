В Петербурге создана петиция в защиту стрит-арта с Тальковым

Петицию подписали около 127 человек, установлен график дежурства по охрате стрит-арта. Фото: стриншот сайта Change.org

Петицию подписали около 127 человек, установлен график дежурства по охрате стрит-арта. Фото: стриншот сайта Change.org

Петербуржцы дежурят группами, охраняя граффити с портретом певца на трансформаторной будке от закрашивания, сообщает 78.ru.

Сегодня на сайте Change.org размещена петиция в адрес властей Петербурга и ресурсоснабжающей организации. В честь 30-летия со дня гибели российского музыканта городские художники решились на фан-арт в стиле граффити.

Для этой цели был выбран фасад трансформаторной подстанции, где был изображен Игорь Тальков. Место выбрано неслучайно, именно здесь на Литейном проспекте музыкант провел последние часы своей жизни.

Однако администрация города и «Россети Ленэнерго» вот уже несколько дней хотят закрасить несанкционированное изображение на подведомственном им объекте. Граффити не было согласовано с городскими властями и поэтому «в соответствии с требованиями Постановления о правилах благоустройства Санкт-Петербурга № 961 от 09.11.2016» будка на Литейном, 37-39 должна быть приведена в надлежащий вид.

В данный момент петицию подписали 127 человек. Петербуржцы дежурят возле портрета своего кумира, чтобы не дать его уничтожить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, сын певца Игорь Тальков-младший не дает закрасить граффити с изображением отца.