Мурашко: напряжённая ситуация с COVID-19 наблюдается в шести регионах России

Мурашко: напряжённая ситуация с COVID-19 наблюдается в шести регионах России
В список вошел Пермский край. Фото: kremlin.ru

В шести регионах России обстановка с ковидом остается напряженной, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает, что там нужно будет применять индивидуальный подход при введении антиковидных мер.

К тамким регионам Мурашко отнес три республики — Башкирия, Удмуртия, и Татарстан. Также глава Минздрава отметил Тюменскую, Оренбургскую и Ивановскую области. В список вошел Пермский край. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мурашко обратил внимание, что принятые в стране противокоронавирусные меры позволили замедлить темпы роста заболеваемости, но нужны новые.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за непростой обстановкой с ковидом. С такой инициативой она обратилась к главе государства Владимиру Путину.

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