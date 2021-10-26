Болельщиков «Спартака» оштрафовали за драки и файеры на матче с «Зенитом»

В Петербурге суд оштрафовал и запретил посещать спортивные матчи пятерых болельщиков, буянивших на матче «Зенит» — «Спартак».
Инциденты произошли на стадионе «Газпром Арена» 24 октября. Как сообщила объединенная пресс-служба судов, один из болельщиков напился, начал размахивать конечностями в толпе, толкал других зрителей и грубо ругался. Его оштрафовали на 12 тысяч рублей.
Еще двое мужчин, приехавших на игру из Москвы, также выпили, начали буянить и толкать окружающих, в том числе полицейских. Каждому назначили штраф в 10 тысяч рублей.
Четвертого болельщика оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он поджег и бросил файер с красным дымом в сторону людей.
Последний получил штраф в 10 тысяч рублей за два файера.
Всем оштрафованным также запретили посещать официальные спортивные мероприятия в течение года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли приговор за незаконное производство более 7 кг наркотиков.