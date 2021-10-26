Рекорд по числу заболевших, ложноотрицательные результаты тестов и выходные после прививки: коронавирус в России

За минувшие сутки в России был установлен новый антирекорд по числу подцепивших коронавирусную инфекцию. 37 930 россиянам поставили диагноз ковид-19. Такое количество заболевших стало максимумом с начала пандемии, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Всего же в мире число заболевших коронавирусом превысило 244 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса. За время пандемии от осложнений ковид-19 и пневмонии скончалось 4 млн 954 тыс. 527 человек.

Несмотря на высокие показатели заболевших в России, есть вероятность, что люди, воспользовавшиеся экспресс-тестом, диагностировали у себя ложноотрицательный результат. По словам основателя и генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева, такие тесты не являются полноценной альтернативой ПЦР-исследованиям и могут «наврать».

А те россияне, которые вскоре пройдут вакцинацию, с 8 ноября получат новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Такое решение приняли в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. В новом документе будут содержаться фамилия, имя и отчество, дата рождения вакцинированного, его пол, адрес проживания и дата создания сертификата. Также будет место для QR-кода, указание названия препарата, информация о ревакцинации или перенесенном ковиде.

Кроме того, несколько любопытных заявлений сделал президент России Владимир Путин. Лидер РФ поручил привлекать силы и средства Минобороны и МЧС для оказания помощи регионам со сложной ситуацией с COVID-19. Из информации, опубликованной на сайте Кремля, следует, что кабинет министров должен обеспечить закупку некоторых дорогих лекарств, которые необходимы для лечения коронавирусных больных в стационарах. Отмечается, что покупка будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Также президент России поручил правительству, главам регионов и руководителям предприятий обеспечить своим сотрудникам два выходных дня. Это необходимо для вакцинации от коронавируса.

Ну, а те, кто еще не вакцинировался и подозревают у себя ковид, продолжают делать тесты. А руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что большая часть российских тестов на коронавирус способна определять новый вариант дельта-штамма АY.4.2.

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, способность к заражению у дельта-штамма коронавируса намного выше, чем у предыдущих мутаций ковида. То есть заразиться им можно уже от человека, который просто прошел мимо без маски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог МГУ Максим Скулачев перечислил людей, которые перенесут дельта-штамм бессимптомно.